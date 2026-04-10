Руководство Минобороны Азербайджана проследило за ходом тактических учений - ФОТО

Руководящий состав Министерства обороны и другие должностные лица проследили за ходом тактических учений с боевой стрельбой, проведённых в N-ской воинской части, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено на карте о теме учений, этапах и порядке их проведения.

Отметим, что основной целью тактических учений, проведённых в соответствии с планом подготовки на текущий год, является совершенствование навыков принятия командирами оперативных решений в соответствии с новой оперативной концепцией, разработанной с учётом способов ведения современного боя, умений управления подразделениями во взаимодействии, а также улучшение теоретических и практических навыков личного состава.

Руководство Министерства обороны высоко оценило тактические действия подразделений и боевую подготовку личного состава.