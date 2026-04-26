Фидан и представители США, Пакистана и Ирана обсудили диалог с Тегераном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел серию телефонных консультаций с коллегами из Ирана и Пакистана, а также с официальными лицами США для обсуждения текущего этапа переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном.

По информации источников в МИД Турции, основной целью дипломатических контактов стал обмен мнениями о последних событиях вокруг диалога между США и Ираном. Дипломатические усилия направлены на содействие достижению договоренностей, которые могли бы снизить напряженность в регионе.

Напомним, что на текущей неделе глава МИД Ирана Аббас Арагчи начал серию визитов в Пакистан, Оман и Россию, в ходе которых он доводит позицию Тегерана до партнеров. При этом, по заявлениям самого Арагчи, Иран сохраняет скептицизм относительно готовности США к переходу исключительно к дипломатическим методам разрешения конфликтов. В свою очередь, пакистанская сторона, в частности министр иностранных дел Мухаммад Исхак Дар, выразила надежду на конструктивный диалог и подчеркнула готовность Исламабада оказывать содействие в выработке долгосрочного урегулирования.