Проект TRIPP остается в повестке США, заявляют в Госдепе

First News Media12:13 - Сегодня
Проект TRIPP остается в повестке США, заявляют в Госдепе

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает оставаться верной обязательству по реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» заявил официальный представитель Госдепартамента США. 

«TRIPP продолжает оставаться одним из приоритетов Соединенных Штатов, поскольку он обладает потенциалом для содействия миру и благополучию на Южном Кавказе и за его пределами. Администрация Трампа по-прежнему привержена обязательству воплотить TRIPP в реальность», - отметил представитель Госдепартамента США. 

Он напомнил, что проект предусматривает создание мультимодального транспортного хаба, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном. 

«TRIPP обеспечит беспрепятственную международную и внутригосударственную взаимосвязанность в регионе, расширяя возможности для экономического роста и повышения благосостояния», - подчеркнул официальный представитель Госдепа.

По его словам, Азербайджан получит связь с Нахчываном, в то время как Армения выиграет от улучшения региональных связей, что раскроет экономический потенциал Южного Кавказа при одновременном сохранении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении.

Представитель Госдепа также сообщил, что Армения сотрудничает с Соединенными Штатами и выбранными по обоюдному согласию третьими сторонами в направлении реализации инициативы TRIPP.

Представитель Госдепа также отметил, что 13 января 2026 года Соединенные Штаты и Армения совместно объявили о публикации рамок реализации проекта TRIPP.

«Данный документ представляет собой четкий путь к запуску TRIPP. Отражая принципы, утвержденные 8 августа 2025 года, он также подчеркивает важность суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности и взаимности для общего успеха TRIPP. Как отметил президент США Дональд Трамп, TRIPP пройдет через «некоторые из наиболее важных с экономической точки зрения мест в мире» и «будет стимулировать торговую активность по ту сторону Каспийского моря, помогая странам Центральной Азии». Конечными целями TRIPP являются укрепление благосостояния и безопасности Армении и Азербайджана, расширение торговых возможностей США посредством развития региональной торговли и связей, а также создание новых транзитных путей из Центральной Азии и Каспийского региона в Европу», — заключил представитель Госдепа.

