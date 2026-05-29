Пезешкиан призвал использовать возможности Азербайджана для импорта товаров в Иран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил правительству использовать возможности соседних стран, в том числе Азербайджана, для импорта в страну ряда необходимых товаров.

Как передает İRNA, такое поручение Пезешкиан дал по итогам совещания с министрами и главой ЦБ Ирана.

"Президент подчеркнул необходимость максимально использовать потенциал северных портов страны, развивать альтернативные торговые коридоры и задействовать возможности соседних стран, включая Азербайджан, Пакистан и Россию, для обеспечения и импорта некоторых необходимых товаров и призвал ускорить реализацию соответствующих соглашений в этой сфере", - отмечается в сообщении.

Пезешкиан подчеркнул, что при необходимости он лично проконсультируется с лидерами соседних стран и региональными партнерами, чтобы как можно быстрее устранить возможные препятствия для поставок и транспортировки товаров первой необходимости и медикаментов.

На совещании была рассмотрена текущая ситуация с импортом основных товаров, лекарств и необходимых для страны ресурсов с учетом ограничений, возникших на некоторых южных пунктах пропуска.

Согласно отчету министра экономики, в результате проведенных консультаций с соседними странами были активированы и усилены возможности значительной части наземных пограничных пунктов и альтернативных транспортных маршрутов для упрощения и увеличения импорта товаров.

