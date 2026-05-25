Иран готов вывезти высокообогащенный уран в Китай

Иран выразил готовность вывести со своей территории высокообогащённый уран в рамках урегулирования конфликта с США.

Однако, как сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на высокопоставленные источники, Тегеран настаивает на том, что материал должен быть передан именно Китаю.

«Иран готов вывезти высокообогащенный уран со своей территории», — приводит телеканал слова источников. При этом, по их данным, Тегеран «выдвигает условием отправку высокообогащенного урана в Китай».

Собеседники телеканала также отметили, что исламская республика «стремится получить гарантии от Китая, прежде чем продвигаться» в переговорах с США.