Через Ормузский пролив прошли несколько судов на фоне готовящихся переговоров

Несколько судов прошли через Ормузский пролив на фоне ожидающегося сегодня начала переговоров США и Ирана в Исламабаде.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные специализированных порталов.

Еще несколько сухогрузов направляются в сторону пролива из Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив.

В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры в Исламабад, которые должны начаться в субботу.

