В Турции подготовили законопроект о полном запрете табака к 2040 году

Турецкие законодатели подготовили законопроект о полном запрете к 2040 году продажи табака, любой табачной продукции и продукции для курения.

Как сообщает газета Hürriyet, законопроект подготовлен правящей Партией справедливости и развития и соотносится с целями евроинтеграции республики.

В случае одобрения этого законопроекта новые меры напрямую затронут около 19 млн потребителей сигарет и курильщиков в Турции. С 1 января 2040 года, когда запрет вступит в силу, производители, импортеры и продавцы табачных изделий будут подвергаться штрафам в размере от 1 до 5 млн турецких лир ($20-110 тыс.). Лица, приобретающие табачные изделия или устройства для курения или владеющие ими, также будут получать значительные штрафы.

В подготовленном проекте также обновляется определение табачных изделий. В этот список будут включены не только традиционные сигареты, но и электронные сигареты, устройства для нагревания табака, все системы, содержащие органический или синтетический никотин, а также продукты, имитирующие сигареты, даже если они не содержат табака.

Меры регулирования и подготовка к полному запрету в 2040 году в случае принятия соответствующего закона будут осуществляться поэтапно. Расширится сфера запрета на курение в общественных местах, продажа табака станет возможна только по безналичному расчету.