На Гянджинском проспекте в Баку произошел оползень

В Хатаинском районе Баку на Гянджинском проспекте, 29/35 произошел оползень в результате размыва поверхности крутого склона из-за интенсивных осадков, наблюдавшихся в последние дни на Абшеронском полуострове.

Об этом сообщил председатель правления Агентства геологической разведки Али Алиев.

По его словам, оползень произошел сегодня утром.

"3-4 кубометра горной массы намокли и сползли по склону. Процесс носил локальный характер и был вызван размывом и увлажнением относительно мягких пород дождевой водой. В настоящее время специалисты МЧС и Министерства экологии проводят исследования на месте", - добавил Алиев.

