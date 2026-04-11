Кочинян: Конфликты в соседних регионах усиливают необходимость мира на Южном Кавказе

Южный Кавказ нуждается в укреплении мира, особенно с учетом конфликтов в соседних регионах, заявил координатор инициативы «Мост мира» с армянской стороны, президент Армянского совета Арег Кочинян на пресс-конференции по итогам встречи представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в Габале.

«Сегодня мы живем в мире, где конфликты происходят сразу в нескольких регионах. <...>. Это формирует своего рода «огненное кольцо» вокруг Южного Кавказа, и усиливает потребность в устойчивом мире в нашем регионе», - сказал он.

Кочинян подчеркнул, что закрепление мира между Азербайджаном и Арменией требует решительных действий.

«Мы понимаем, что ни геополитическая обстановка, ни сам регион не позволяют нам затягивать этот процесс», - подчеркнул он.



