Трамп: США начинают расчистку Ормузского пролива от мин в качестве «одолжения» странам по всему миру

Президент США Дональд Трамп утверждает, что вопреки распространяемым СМИ фейкам о том, что Иран якобы побеждает, последний в реальности «проигрывает, и проигрывает крупно».

«Их флота больше нет, их ВВС больше нет, их противовоздушной обороны не существует, радары мертвы, их заводы по производству ракет и дронов в значительной степени уничтожены вместе с самими ракетами и дронами и, что самое важное, их многолетних «лидеров» больше нет с нами, хвала Аллаху! Единственное, что у них осталось - это угроза того, что корабль может «наткнуться» на одну из их морских мин, хотя, кстати говоря, все 28 их лодок-минных заградителей также лежат на дне моря», - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, теперь США начинают «процесс расчистки Ормузского пролива в качестве одолжения странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие».

«Невероятно, но у них нет смелости или воли сделать эту работу самим. Однако весьма интересно, что пустые нефтеналивные суда из многих стран направляются в Соединенные Штаты Америки, чтобы загрузиться нефтью», - отметил Трамп.