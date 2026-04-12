Сын президента Уганды генерал Кайнеругаба требует у Турции миллиард и невесту, и угрожает Ирану

Сын президента Уганды за двое суток успел объявить войну Ирану, выставить счёт Турции и предложить Израилю сто тысяч штыков — которых у него нет.

Человек с повесткой

Иран, по всей видимости, должен содрогнуться. Турция — раскошелиться и срочно найти подходящую невесту. А весь остальной мир — принять к сведению, что на глобальной шахматной доске появился новый игрок: генерал Мухузи Кайнеругаба, командующий вооружёнными силами Уганды, сын действующего президента и, судя по последним публикациям в социальных сетях, человек с весьма насыщенной повесткой дня.

За последние несколько суток генерал успел: пообещать Израилю сто тысяч угандийских солдат для защиты «Святой Земли — земли нашего Господа Иисуса Христа»; уведомить Иран, что его армия «не имеет никаких шансов» против Уганды; выставить Турции счёт на миллиард долларов — и, в качестве бонуса, потребовать в жёны «самую красивую турецкую женщину».

Всё это — через X, бывший Twitter. Дедлайн по турецкому вопросу — 30 дней.

Анкара хранит молчание. Тегеран — тоже. Возможно, оба обдумывают ответ. Возможно, просто перечитывают написанное, чтобы убедиться, что им не показалось.

Кровь угандийцев и деньги Анкары

Чтобы в полной мере оценить масштаб претензий генерала, необходим контекст.

Уганда с 2007 года держит войска в Сомали в рамках миссии Африканского союза. Почти два десятилетия угандийские солдаты воевали с группировкой «Аш-Шабааб», несли потери и несли расходы. Турция тем временем пришла в Сомали позже — и, по убеждению Кайнеругабы, весьма удачно: построила военную базу ТУРКШОМ в Могадишо, получила контракты на управление портом и аэропортом, вложилась в инфраструктуру.

Стабильность, в которую угандийцы вложили кровь, Анкара конвертировала в экономическое присутствие — так считает генерал.

«Мы требуем от Турции минимум миллиард долларов — ещё до начала каких-либо переговоров», — написал он. Условия просты: «Либо они платят нам, либо я закрываю их посольство здесь. Они могут поступить зеркально и закрыть наше посольство в Турции. Без проблем».

Миллиард и красавица-невеста

Впрочем, миллиард — это лишь материальная часть требований. Личная — изысканнее. «В дополнение к миллиарду от Турции я хочу в жёны самую красивую женщину этой страны!» — уточнил генерал в отдельном посте. В анналах дипломатии подобная формулировка в качестве условия межгосударственного диалога встречается, пожалуй, впервые.

Прецедент, впрочем, у генерала имеется: в 2022 году он уже просил руки тогдашнего премьер-министра Италии Джорджи Мелони — тоже через Twitter, тоже без видимого успеха.

Условия мира Кайнеругаба сформулировал лаконично: «Пусть платят и отдают жён — будет мир».

Угрозы он также разнообразил: помимо закрытия посольства, пообещал заблокировать Turkish Airlines и призвал всех граждан Уганды воздержаться от поездок в Турцию — «ради собственной безопасности».

Примечательная деталь: завершив ультиматум, Кайнеругаба добавил, что уже через год его «встретят в Стамбуле как героя», а сам он «поприветствует своего дядю президента Эрдогана». Угрожать стране и называть её лидера дядей — дипломатический приём, прежде в международной практике не зафиксированный.

Израиль, Иран и Первая книга Царств

Турецкий фронт — лишь часть стратегического видения генерала. Кайнеругаба давно и публично поддерживает Израиль, неоднократно заявляя о готовности встать на его сторону в ближневосточном конфликте.

Кульминацией этой позиции стало обещание направить на защиту «Святой Земли» сто тысяч угандийских солдат. Для сравнения: вся регулярная армия Уганды насчитывает, по различным оценкам, от 45 до 65 тысяч человек. Откуда возьмётся остаток — генерал не уточнил.

Иран в этой картине мира занимает место противника по умолчанию. Свою тираду в адрес Тегерана Кайнеругаба завершил цитатой из Первой книги Царств (17:45) — словами Давида перед схваткой с Голиафом: «Ты идёшь против меня с мечом и копьём и щитом, а я иду против тебя во имя Господа».

Иранская армия, по его оценке, «не имеет никаких шансов» в противостоянии с Угандой.

Ядерные державы генерал при этом оговорил особо: «Я боюсь США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Индию, Пакистан, Северную Корею и Израиль. С этими ребятами я связываться не могу. Максимальное уважение». Судьба остальных, по всей видимости, в руках угандийского командования.

Тридцать дней идут

Угандийское правительство традиционно реагирует на подобные инициативы своего военачальника осторожной оговоркой: его слова «не следует воспринимать как официальную политику государства».

Примечательно, что на этот раз официального опровержения пока не последовало.

Часть постов Кайнеругаба впоследствии удалил. Какие именно — установить затруднительно, поскольку написано было много.

Между тем, Турция не ответила. Иран не ответил. Самая красивая женщина Турции — предположительно, тоже.

Тридцать дней идут. Ответов нет, вопросов всё больше.