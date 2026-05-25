Обвиняемый в мошенничестве будет экстрадирован из Украины в Азербайджан

В результате переговоров, проведенных после запроса Генпрокуратуры АР в Генпрокуратуру Украины и предоставления необходимых документов в соответствии с международными процедурами, достигнуто соглашение об экстрадиции азербайджанского гражданина Шахлара Джаббарова в Азербайджан.

Как сообщает Генпрокуратура Азербайджана, по уголовному делу, предварительное следствие по которому ведется Управлением полиции Насиминского района, Ш.Джаббаров обвиняется в повторном совершении мошенничества с причинением крупного ущерба.

По этой причине было принято решение о привлечении Ш.Джаббарова в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В связи с тем, что он скрылся от следствия, в его отношении через Национальное центральное бюро Интерпола в Баку был объявлен международный розыск. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен и задержан на территории Украины.

В настоящее время Пенитенциарной службой Министерства юстиции принимаются меры по доставке Ш.Джаббарова в Азербайджан.