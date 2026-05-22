Володин выступил с жестким заявлением в адрес Пашиняна 

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив его в проведении недружественной политики по отношению к России.

«По мнению депутатов Государственной думы, премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, которые предоставляет наша страна», - написал Володин в своем канале на платформе Max.

«Россия поставляет газ в Армению в ущерб себе, поддерживает граждан и экономику республики, а взамен получает подлость и непорядочность со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил также Володин.

"Мы поставляем газ Армении почти в 4 раза дешевле, себе в ущерб (цена для Армении - 177,5 долл./тыс. куб. м., в Европе - 633 долл./тыс. куб. м.). В это непростое время поддерживаем экономику Армении, ее граждан. Что получаем взамен - подлость и непорядочность Пашиняна. Так продолжаться дальше не может. Так отношения строить нельзя", - написал Володин.