 Россия потребовала от Кыргызстана отказаться от термина «колония» в учебниках истории | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Россия потребовала от Кыргызстана отказаться от термина «колония» в учебниках истории

First News Media10:30 - Сегодня
Россия потребовала от Кыргызстана отказаться от термина «колония» в учебниках истории

В Москве раскритиковали киргизские учебники истории и призвали республику отказаться от термина «колония», заявив, что он создает «негативную коннотацию» вокруг роли России в СССР.

Спор разгорелся на заседании экспертно-консультативного совета, которое прошло в Российском военно-историческом обществе (РВИО), пишет РБК.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Быков заявил, что в киргизских учебниках для 8, 9 и 11 классов масса «фактологических ошибок» и «много того, чего не было на самом деле». А директор учреждения Аликбер Аликберов отметил, что Россию продолжают рассматривать как «тюрьму народов».

Особое внимание было уделено разнице в оценках советского периода. Представители России отметили, что в отечественных учебниках «отражается величие СССР», тогда как в киргизских говорится об ущемлении национальных интересов в период нахождения республики в Союзе.

Наибольшее раздражение у членов РАН вызвало использование термина «колониализм» в отношении России. Быков назвал такой выбор «данью моде» и предложил подыскать замену. Он отметил, что вместо «колониализма» можно использовать слово «администрация» — тогда исторические события «сразу меняют свой цвет и окраску» и негативная коннотация исчезает.

В ответ директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызстана Абылабек Асанканов заявил, что российская сторона поставила «архисложную задачу». Он напомнил, что колониализм подразумевает использование территории, природных ресурсов и труда зависимых народов при отсутствии у них полноценной самостоятельности. «Мы очень затрудняемся отказаться от этого термина», — подчеркнул Асанканов и призвал не «спекулировать трагическими событиями» и не идеологизировать их.

Председатель РВИО и помощник президента РФ Владимир Мединский ранее также выступал против трактовок, в которых Россия предстает империей-угнетателем. Он обвинял бывшие республики СССР в том, что они начали «выдумывать врагов» и переписывать историю. «Какой советский империализм, когда мы несли просвещение, новые технологии, новые общественные отношения, уничтожение рабовладения?» — возмущался Мединский.

Это уже не первый случай, когда Россия пытается влиять на содержание учебников в соседних странах. В 2024 году похожие претензии возникли к Армении. МИД раскритиковал республиканский учебник истории за главу о Русско-персидской войне 1826–1828 годов, где Туркманчайский мир был назван «аннексией». «Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов», — подчеркнули тогда в МИД и призвали не допустить передачи подобного учебника в школы.

Поделиться:
287

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» - ФОТО

Общество

AZAL возобновил рейсы в Нахчыван, приостановленные из-за погодных условий

Политика

Ильхам Алиев анонсировал начало добычи газа на новом месторождении

Экономика

Возобновляется движение пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку

В мире

В Армении раскрыли новую схему подкупа избирателей с использованием российских карт

В ряде азиатских стран усиливают санитарные меры из-за вспышки лихорадки Эбола

В Якутии Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу

EFE: в Испании при стрельбе погибли два человека

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Число пострадавших в ДТП с поездом и автобусом в Бангкоке возросло до 32 человек - ОБНОВЛЕНО

Во Франции изолировали 1700 пассажиров лайнера из-за вспышки кишечной инфекции

Макрон получил пощечину от жены из-за переписки с актрисой - СМИ

Китай и США заявили о готовности содействовать мирному урегулированию в Украине

Последние новости

Президент Маврикия ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət в Баку - ФОТО

Сегодня, 12:23

В Армении раскрыли новую схему подкупа избирателей с использованием российских карт

Сегодня, 12:17

Пашинян призвал армян забыть о Ване, Карабахе и Нахчыване

Сегодня, 12:02

В ряде азиатских стран усиливают санитарные меры из-за вспышки лихорадки Эбола

Сегодня, 11:57

Коррекция на расстоянии: может ли онлайн заменить очные занятия ребенку с особенностями развития? - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 11:52

Специальный докладчик ООН: «Каждый человек может обратиться к нам по поводу нарушения права на жилье»

Сегодня, 11:42

Президент Международной коалиции по среде обитания: «Жилищный кризис обостряется с каждым днем»

Сегодня, 11:28

Участок железной дороги Баку-Тбилиси-Карс введен в полную эксплуатацию

Сегодня, 11:25

Маргарита Грин: «Природа жилищного кризиса изменилась, старые модели урбанизации больше не работают»

Сегодня, 11:20

KFC Азербайджан в центре скандала: Покупатель пожаловался на сырое мясо - ВИДЕО

Сегодня, 11:18

В Якутии Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу

Сегодня, 11:10

PASHA Life усиливает фокус на здоровье клиентов в рамках партнёрства с Chenot Palace Gabala

Сегодня, 11:00

Джеффри Сакс: «В ближайшие 25 лет городское население планеты вырастет на два миллиарда человек»

Сегодня, 10:58

EFE: в Испании при стрельбе погибли два человека

Сегодня, 10:52

В Ереване проходят обыски по 15 адресам: силовики ищут оружие и боеприпасы

Сегодня, 10:43

AZAL возобновил рейсы в Нахчыван, приостановленные из-за погодных условий

Сегодня, 10:40

В России пройдут учения по ядерным силам: задействуют 64 тыс. военных и 7,8 тыс. единиц техники

Сегодня, 10:37

Россия потребовала от Кыргызстана отказаться от термина «колония» в учебниках истории

Сегодня, 10:30

Минэкономики Азербайджана о достигнутых с Грузией последних договоренностях

Сегодня, 10:20

Скандал на «Евровидении-2026»: Директор молдавского Гостелерадио подал в отставку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:17
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25