Россия потребовала от Кыргызстана отказаться от термина «колония» в учебниках истории

В Москве раскритиковали киргизские учебники истории и призвали республику отказаться от термина «колония», заявив, что он создает «негативную коннотацию» вокруг роли России в СССР.

Спор разгорелся на заседании экспертно-консультативного совета, которое прошло в Российском военно-историческом обществе (РВИО), пишет РБК.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Быков заявил, что в киргизских учебниках для 8, 9 и 11 классов масса «фактологических ошибок» и «много того, чего не было на самом деле». А директор учреждения Аликбер Аликберов отметил, что Россию продолжают рассматривать как «тюрьму народов».

Особое внимание было уделено разнице в оценках советского периода. Представители России отметили, что в отечественных учебниках «отражается величие СССР», тогда как в киргизских говорится об ущемлении национальных интересов в период нахождения республики в Союзе.

Наибольшее раздражение у членов РАН вызвало использование термина «колониализм» в отношении России. Быков назвал такой выбор «данью моде» и предложил подыскать замену. Он отметил, что вместо «колониализма» можно использовать слово «администрация» — тогда исторические события «сразу меняют свой цвет и окраску» и негативная коннотация исчезает.

В ответ директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызстана Абылабек Асанканов заявил, что российская сторона поставила «архисложную задачу». Он напомнил, что колониализм подразумевает использование территории, природных ресурсов и труда зависимых народов при отсутствии у них полноценной самостоятельности. «Мы очень затрудняемся отказаться от этого термина», — подчеркнул Асанканов и призвал не «спекулировать трагическими событиями» и не идеологизировать их.

Председатель РВИО и помощник президента РФ Владимир Мединский ранее также выступал против трактовок, в которых Россия предстает империей-угнетателем. Он обвинял бывшие республики СССР в том, что они начали «выдумывать врагов» и переписывать историю. «Какой советский империализм, когда мы несли просвещение, новые технологии, новые общественные отношения, уничтожение рабовладения?» — возмущался Мединский.

Это уже не первый случай, когда Россия пытается влиять на содержание учебников в соседних странах. В 2024 году похожие претензии возникли к Армении. МИД раскритиковал республиканский учебник истории за главу о Русско-персидской войне 1826–1828 годов, где Туркманчайский мир был назван «аннексией». «Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов», — подчеркнули тогда в МИД и призвали не допустить передачи подобного учебника в школы.