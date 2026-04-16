История с червем в детском питании получила официальное объяснение - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий11:57 - Сегодня
Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых утверждалось, что в детском питании «Humana» якобы обнаружен червь.

Отмечалось, что продукт приобретен в одной из столичных аптек - покупательница предположила, что насекомое могло попасть в продукт уже после вскрытия упаковки в домашних условиях, поэтому не придала этому значения и решила приобрести ещё одну упаковку, однако при повторной покупке ситуация повторилась. Вопрос был взят под контроль Агентством продовольственной безопасности.

ООО Baku Kids Company прокомментировала распространённую в СМИ информацию об обнаружении червей в детском питании «Humana», отметив, что данные утверждения не соответствуют действительности.

В заявлении компании, являющейся дистрибьютором «Humana» в стране, подчёркивается, что детское питание этого бренда производится в соответствии с международными стандартами и поставляется в полностью герметичной вакуумной упаковке. Отмечается, что с точки зрения природы невозможно образование или развитие каких-либо живых организмов внутри вакуумно упакованного продукта: «При этом в представленном видеоматериале не зафиксирован момент вскрытия упаковки, что, по мнению компании, может указывать на то, что продукт уже был открыт ранее».

Также подчёркивается, что с учётом особенностей молочных продуктов при любых нарушениях качества должны наблюдаться изменения структуры - цвета и консистенции, а в распространённом видео подобных признаков не выявлено.

Заявления о якобы изменённом сроке годности в компании называют безосновательными, отмечая, что подобное вмешательство исключено как с технической, так и с нормативной точки зрения в производственно-логистической цепочке. Кроме того, отмечается, что при неправильном хранении продукта после вскрытия в домашних условиях возможны внешние воздействия, способные привести к подобным ситуациям.

В компании заявляют, что представленные материалы и утверждения не отражают реальность и могут вводить общественность в заблуждение: «Компания оставляет за собой право защиты деловой репутации и намерена обратиться к правовым механизмам для урегулирования вопроса в соответствии с законодательством».

April 14, 2026 20:00

В соцсетях распространились кадры, на которых утверждается, что в детском питании “Humana” якобы обнаружено насекомое.

По словам гражданки, она приобрёла продукт в аптеке “Kanon”. Сначала она предположила, что насекомые могли появиться в домашних условиях, и купила ещё одну упаковку, однако и в ней ситуация повторилась.

Как сообщил Qafqazinfo, в Агентстве продовольственной безопасности сообщили, что инцидент взят под контроль, по факту проводится расследование.

