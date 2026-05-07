 Суд вынес приговор участнику войны, убившему племянника | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Суд вынес приговор участнику войны, убившему племянника

First News Media00:04 - Сегодня
Суд вынес приговор участнику войны, убившему племянника

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Бабека Ибадова, обвиняемого в убийстве своего племянника в Баку.

Как сообщает Oxu.Az, приговор был оглашён в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова. Согласно решению суда, Ибадов приговорён к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что государственный обвинитель Орхан Кенгерли в ходе выступления просил назначить подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы, однако суд вынес менее суровый приговор.

Бабек Ибадов обвинен по статьям 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 221.3 (хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 228.5 (незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением случаев его ношения в местностях, где оно считается принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что Бабек Ибадов - участник 44-дневной Отечественной войны.

Инцидент произошёл 6 ноября 2025 года на улице Башира Сафароглу в Сабаильском районе столицы. Пострадавший, 19-летний Ясин Ибадов, был убит ножом. По подозрению в совершении преступления был задержан его дядя, 38-летний Бабек Ибадов. Погибший был представителем ЛГБТ-сообщества и известен по прозвищу «Рузгар».

Читайте по теме:

Убивший «Рузгара» дядя находился в невменяемом состоянии?

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

Поделиться:
1231

Актуально

Политика

МИД: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против ...

В мире

Трамп заявил о готовности Ирана заключить мирное соглашение

Политика

Джейхун Байрамов и Андрей Сибига провели телефонный разговор

Xроника

Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Общество

Суд вынес приговор участнику войны, убившему племянника

Бросившая ребёнка на кладбище мать — жертва раннего брака - ВИДЕО

В Женеве открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

Известный ресторан в Баку закрыли из-за антисанитарии - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Умер ли врач, пострадавший при взрыве в онкоцентре? - Официальное заявление - ОБНОВЛЕНО

Пострадавший при взрыве в онкоцентре врач скончался - ОФИЦИАЛЬНО

Кто он – новый гендиректор Space TV Аяз Мустафаев? – ДОСЬЕ - ОБНОВЛЕНО

Мать отказалась от найденного у мечети ребёнка

Последние новости

«ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» и вышел в финал Лиги чемпионов

Сегодня, 01:11

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

Сегодня, 00:51

Суд вынес приговор участнику войны, убившему племянника

Сегодня, 00:04

Трамп: За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном

06 / 05 / 2026, 23:49

Саркози освобождён условно-досрочно

06 / 05 / 2026, 23:44

МИД: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против Азербайджана

06 / 05 / 2026, 23:35

Бросившая ребёнка на кладбище мать — жертва раннего брака - ВИДЕО

06 / 05 / 2026, 23:20

В Женеве открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа» - ФОТО

06 / 05 / 2026, 23:00

Трамп заявил о готовности Ирана заключить мирное соглашение

06 / 05 / 2026, 22:40

Джейхун Байрамов и Андрей Сибига провели телефонный разговор

06 / 05 / 2026, 22:20

СМИ: Украина отвергла перемирие на День Победы

06 / 05 / 2026, 22:00

Известный ресторан в Баку закрыли из-за антисанитарии - ФОТО

06 / 05 / 2026, 21:40

При попытке похищения невесты пострадали 4 человека

06 / 05 / 2026, 21:20

Под председательством Азербайджана начал работу Ежегодный саммит Международного транспортного форума

06 / 05 / 2026, 21:00

NYT: Сотрудница американского банка бросила трубку во время телефонного разговора с Папой Римским

06 / 05 / 2026, 20:40

Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

06 / 05 / 2026, 20:28

Трамп допустил заключение сделки с Ираном до своей поездки в Китай

06 / 05 / 2026, 20:20

Утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

06 / 05 / 2026, 20:00

Установлена ответственность за создание с использованием ИИ материалов с изображением и голосом человека без его согласия

06 / 05 / 2026, 19:45

На дороге Баку–Губа–госграница с РФ усилен контроль скорости

06 / 05 / 2026, 19:30
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50