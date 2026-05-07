Суд вынес приговор участнику войны, убившему племянника

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Бабека Ибадова, обвиняемого в убийстве своего племянника в Баку.

Как сообщает Oxu.Az, приговор был оглашён в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова. Согласно решению суда, Ибадов приговорён к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что государственный обвинитель Орхан Кенгерли в ходе выступления просил назначить подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы, однако суд вынес менее суровый приговор.

Бабек Ибадов обвинен по статьям 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 221.3 (хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 228.5 (незаконное приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением случаев его ношения в местностях, где оно считается принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что Бабек Ибадов - участник 44-дневной Отечественной войны.

Инцидент произошёл 6 ноября 2025 года на улице Башира Сафароглу в Сабаильском районе столицы. Пострадавший, 19-летний Ясин Ибадов, был убит ножом. По подозрению в совершении преступления был задержан его дядя, 38-летний Бабек Ибадов. Погибший был представителем ЛГБТ-сообщества и известен по прозвищу «Рузгар».

