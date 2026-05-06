Установлена ответственность за создание с использованием ИИ материалов с изображением и голосом человека без его согласия

В Азербайджане установлены наказания за подготовку или распространение с использованием технологий искусственного интеллекта, а также специализированного программного обеспечения фото-, видео- или аудиоматериалов с изображением и голосом человека без его согласия.

Это предусмотрено новой статьёй 148-2.1, включённой в Уголовный кодекс, указ о применении которой подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, создание или распространение не соответствующих действительности фото-, видео- или аудиоматериалов с применением технологий искусственного интеллекта либо специальных программ, при использовании изображения или голоса человека без его согласия, будет наказываться штрафом в размере от 3 до 7 тысяч манатов, общественными работами сроком от 360 до 480 часов, ограничением свободы до трёх лет либо лишением свободы на тот же срок.

Также отмечается, что если указанные действия совершены группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц, с целью опорочить честь и достоинство или подорвать репутацию, а также если они направлены против потерпевшего или его близких родственников в связи с исполнением им служебных обязанностей или общественного долга, наказание предусматривает лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.