Джейхун Байрамов и Андрей Сибига провели телефонный разговор
Министры иностранных дел Украины и Азербайджана Андрей Сибига и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор.
Oб этом украинский министр написал на своей странице в соцсети Х.
"У меня состоялся продуктивный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Я поблагодарил коллегу за гостеприимство и встречу в рамках визита (делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Азербайджан - ред.) и переговоров наших лидеров в Габале.
Мы сосредоточились на выполнении договоренностей, достигнутых в ходе этих переговоров, и обсудили дальнейшие шаги по продвижению нашего двустороннего сотрудничества", - следует из публикации.
По словам Сибиги, стороны также обменялись мнениями по ситуации с безопасностью в регионе и вопросам международной повестки.
"Украина благодарна Азербайджану за последовательную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, а также за гуманитарную помощь, в частности в энергетическом секторе. Мы договорились поддерживать активный диалог и продолжать наши контакты", - заключил глава МИД Украины.
I had a fruitful call with Azerbaijan’s Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun.
I thanked my colleague for the recent visit and hospitality during our leaders’ talks in Qabala. We focused on the implementation of the agreements reached during these negotiations and discussed further… pic.twitter.com/9MbNbbj5hi — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 6, 2026