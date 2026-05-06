First News Media21:00 - 06 / 05 / 2026
Сегодня в немецком городе Лейпциг под председательством Азербайджана начал работу Ежегодный саммит Международного транспортного форума (ITF).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, тема саммита - «Финансирование устойчивого транспорта» - имеет огромное значение на фоне изменения климата, урбанизации и технологических инноваций.

Выступая на пресс-конференции, посвященной открытию саммита, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев выразил благодарность ITF, отмечающему в этом году свое 20-летие, за преданное партнерство и отличную организацию мероприятия. Также поблагодарив все страны-члены и партнеров за активное участие и поддержку в развитии общей транспортной повестки, он подчеркнул, что Азербайджан осуществлял председательство в ITF в духе партнерства и работал над тем, чтобы организация стала более сильной и инклюзивной платформой.

По его словам, в период председательства Азербайджана особое внимание уделялось повышению эффективности институциональной деятельности организации, и в результате конструктивного сотрудничества со странами-членами было достигнуто соглашение по Программе работы. Министр подчеркнул, что наша страна остается приверженной конструктивному и ориентированному на результат сотрудничеству в рамках ITF, и довел до внимания, что Азербайджан сформировал повестку председательства по пяти основным приоритетам, и на этом саммите представлены конкретные результаты по данным направлениям.

Генеральный секретарь ITF Ён Тэ Ким сказал, что в период председательства Азербайджана в ITF страна внесла большой вклад в деятельность форума, и особо подчеркнул важность этого с точки зрения изучения различного опыта. Выразив удовлетворение успешным председательством на форуме, он рассказал о реализации успешного сотрудничества между нашей страной и организацией, а также активной поддержке ITF со стороны правительства Азербайджана.

Отметим, что данное мероприятие является не только крупнейшим собранием министров транспорта в мире, но и считается ведущей глобальной платформой для формирования транспортной политики. В этом году ITF организован под председательством Азербайджана.

Министры 69 стран-членов ITF, руководители международных организаций, члены парламентов, а также ведущие представители деловых и научных кругов ежегодно с 2008 года собираются в Лейпциге для обсуждения будущего транспорта. Число участников уже не ограничивается 69 странами-членами и охватывает более 1200 делегатов из более чем 80 стран. Это свидетельствует о том, что интерес к мероприятию растет из года в год и форум привлекает все больше внимания бизнес-сектора. Так, руководители компаний участвуют в дискуссиях высокого уровня, а предприятия представляют свою деятельность на выставке, проводимой в рамках саммита.

Саммит 2026 года является второй частью трилогии саммитов ITF 2025-2027 годов, посвященной теме устойчивости в транспорте. В этом году саммит изучит пути укрепления устойчивости транспортных систем, стремясь тем самым достичь лучшей связности, эффективности и надежности транспортной инфраструктуры и операций в долгосрочной перспективе.

