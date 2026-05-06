МИД: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против Азербайджана

Азербайджан выступил с резкой реакцией на высказывания министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, прозвучавшие 6 мая в Сенате Франции.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, использование французским министром термина «Нагорный Карабах» в отношении Карабахского региона, являющегося суверенной территорией Азербайджана, является неприемлемым.

В МИД подчеркнули, что после справедливой войны, проведённой Азербайджаном на своих суверенных территориях в соответствии с нормами и принципами международного права, в регионе были созданы условия для устойчивого мира. На этом фоне в ведомстве расценили заявления французской стороны как провокационные и ставящие под сомнение суверенитет Азербайджана, а также вопросы сохранности культурного и религиозного наследия.

Гаджизаде отметил, что французский министр игнорирует разрушение сотен мечетей и других объектов культурного наследия в период армянской оккупации, при этом комментируя демонтаж отдельных построек, оставшихся с тех времён, и ссылаясь на разбирательства в Международном суде ООН.

"Это является ярким примером двойного подхода", - отметил представитель МИД.

В МИД также подчеркнули, что все исторические и религиозные памятники на территории Азербайджана являются частью национального культурного наследия и находятся под охраной государства вне зависимости от их происхождения и конфессиональной принадлежности.

Кроме того, в ведомстве заявили, что призывы Франции направить оценочную миссию ЮНЕСКО в Карабах искажают реальную ситуацию. В Баку напомнили, что именно Азербайджан неоднократно выступал с инициативой проведения подобных миссий, однако их реализация была сорвана из-за препятствий, в том числе со стороны Армении и Франции. Этот факт, как отметили в МИД, отражён в докладе ЮНЕСКО за 2005 год.

В завершение Гаджизаде подчеркнул, что подобные заявления французского министра не способствуют установлению устойчивого и подлинного мира в регионе.