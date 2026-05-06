СМИ: Украина отвергла перемирие на День Победы

Украина отвергла перемирие, связанное с празднованием Дня Победы 9 Мая.

Об этом в беседе с изданием Kyiv Independent заявил высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

«Мы просто не видим смысла (в том, чтобы соблюдать) его ради парада», — сказал он.

6 мая советник министра обороны Украины Сергей Стерненко намекнул, что Киев, возможно, не будет соблюдать перемирие на 9 Мая.

4 мая в Минобороны России сообщили, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина Российская Федерация объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Там отметили, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».