Бросившая ребёнка на кладбище мать — жертва раннего брака - ВИДЕО

Как ранее сообщалось, на кладбище в поселке Горадил рядом с мечетью Фатимеи-Захра был найден 2-летний ребенок.

Ребёнок был помещён в приют сотрудниками полиции.

Как сообщила Baku.tv председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, ребёнок был обнаружен около двух дней назад рядом с мечетью Фатимы Захры на кладбище Горадил.

По её словам, мать ребёнка официально, в нотариальном порядке, отказалась от него. Ребёнок уже прошёл все необходимые медицинские обследования, у него имеется свидетельство о рождении.

К. Агазаде отметила, что мать ребёнка — жертва раннего брака и находится в тяжёлых социальных условиях. Ей ещё не исполнилось 20 лет. Сообщается, что ранее она потеряла ещё одного ребёнка, который умер в возрасте 6 месяцев. Женщина также заявила, что часто оставляла ребёнка одного дома, уходя на работу. Семья проживала в съёмных квартирах и часто меняла место жительства из-за бытовых проблем.

По её словам, ребёнок был найден в тяжёлом состоянии:

«Когда ребёнка доставили к нам, он был в крайне запущенном виде. Даже одежду ему предоставили сотрудники полиции. Он не устанавливал зрительный контакт и реагировал на имя только после многократного обращения».

Отмечается, что в настоящее время Агентство социальных услуг оценивает состояние ребёнка. После завершения медицинских обследований будут приняты меры по обеспечению его социальной защиты и определению дальнейшей судьбы с учётом его интересов.

