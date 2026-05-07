İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»
Общественное телевидение Азербайджана (İTV) распространило заявление по поводу трансляции ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».
В телеканале сообщили, что в соответствии с ранее распределёнными правами на показ полуфиналов Лиги чемпионов İTV получило право транслировать оба матча между «Арсеналом» и «Атлетико», которые были показаны в прямом эфире.
При этом права на трансляцию полуфинальных встреч «Бавария» — «ПСЖ» İTV не принадлежат.
«В связи с возникшей ситуацией вокруг трансляции текущего матча İTV не несёт ответственности», — говорится в заявлении.
Напомним, изначально матч «Бавария» — «ПСЖ» планировалось показать на телеканале CBC Sport.
В настоящее время игра транслируется в прямом эфире на канале Sport TV.