İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

Общественное телевидение Азербайджана (İTV) распространило заявление по поводу трансляции ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

В телеканале сообщили, что в соответствии с ранее распределёнными правами на показ полуфиналов Лиги чемпионов İTV получило право транслировать оба матча между «Арсеналом» и «Атлетико», которые были показаны в прямом эфире.

При этом права на трансляцию полуфинальных встреч «Бавария» — «ПСЖ» İTV не принадлежат.

«В связи с возникшей ситуацией вокруг трансляции текущего матча İTV не несёт ответственности», — говорится в заявлении.

Напомним, изначально матч «Бавария» — «ПСЖ» планировалось показать на телеканале CBC Sport.

В настоящее время игра транслируется в прямом эфире на канале Sport TV.