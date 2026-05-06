Трамп: За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние 24 часа между Вашингтоном и Тегераном прошли очень хорошие переговоры.
Трамп сделал это заявление журналистам в Белом доме.
«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и вероятность достижения соглашения очень высока», — сказал Трамп.
Американский лидер также добавил, что Вашингтон должен получить желаемый результат.
«Если этого не произойдёт, нам придётся предпринять серьёзные шаги», — подчеркнул он.
По словам Трампа, Тегеран также заинтересован в достижении соглашения.
