Трамп: За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние 24 часа между Вашингтоном и Тегераном прошли очень хорошие переговоры.

Трамп сделал это заявление журналистам в Белом доме.

«За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры, и вероятность достижения соглашения очень высока», — сказал Трамп.

Американский лидер также добавил, что Вашингтон должен получить желаемый результат.

«Если этого не произойдёт, нам придётся предпринять серьёзные шаги», — подчеркнул он.

По словам Трампа, Тегеран также заинтересован в достижении соглашения.