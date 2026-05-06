Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Oб этом говорится в публикации на официальной странице главы нашего государства в социальной сети X.
"В ходе телефонного разговора с удовлетворением была отмечена положительная динамика развития отношений между нашими странами. Также состоялся обмен мнениями относительно решения вопросов, которые обсуждались в рамках двусторонней повестки на встрече, проведенной в Габале", - говорится в сообщении.
I discussed with @presidentaz Ilham Aliyev the implementation of the steps we agreed on during my visit to Azerbaijan a few weeks ago. We continue to work on developing both Ukraine–Azerbaijan bilateral relations and our cooperation with other countries in the region to enhance… pic.twitter.com/N8LWccPikV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026