Трамп допустил заключение сделки с Ираном до своей поездки в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение до его поездки в Китай, намеченной на 14–15 мая.

Об этом он сказал в интервью вещательной компании PBS.

«Это возможно, да», — отметил американский лидер, добавив, что у переговоров есть «очень хорошие шансы» завершиться успехом.

В то же время Трамп подчеркнул, что если договорённость не будет достигнута, США «придётся снова начать их бомбить без пощады». «Все очень просто», - добавил президент США.

Его попросили прокомментировать, сохраняет ли он оптимизм по поводу возможных итогов переговоров. «Думаю, да. Но я и раньше так с ними думал, так что посмотрим, что же будет», - ответил американский лидер.