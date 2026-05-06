Утверждены штрафы за попрошайничество и за насилие в отношении детей

First News Media20:00 - 06 / 05 / 2026
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках (КоАП), касающиеся информационной системы ICMAL, нарушений законодательства о частных судебных исполнителях, случаев насилия в отношении детей и попрошайничества, а также введения штрафов за подготовку и распространение незаконных материалов с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, в соответствии с изменениями информационная система "ICMAL" будет реорганизована в виде подсистемы "Централизованная автоматизированная панель административных штрафов" в составе информационной системы "Цифровые государственные финансы". Данная трансформация обеспечит интеграцию функций анализа данных о поступлениях по административным штрафам и контроля за их достоверностью в единую государственную финансовую платформу. Речь идет о суммах, начисленных и перечисленных в государственный бюджет и (или) на счета уполномоченных органов (учреждений), принявших решение (электронное решение) о применении административного взыскания в виде штрафа.

Кроме того, проект предусматривает ряд усовершенствований, связанных с официальным вручением документов по делам об административных правонарушениях. Копия постановления о применении административного взыскания либо протокола об административном правонарушении по делам о нарушениях правил дорожного движения, безопасности дорожного движения и правил пользования автомобильными дорогами, выявленных непосредственно уполномоченным органом (должностным лицом), вручается нарушителю на месте на бумажном носителе.

Также предусматривается включение в Кодекс об административных проступках ряда новых статей.

За применение к ребенку телесного наказания, то есть совершение в отношении него физического и (или) психологического насилия в воспитательных целях или в качестве меры дисциплинарного воздействия, родителями (лицами, их заменяющими), а также работниками образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, досуговых учреждений и пенитенциарных учреждений, будет применяться штраф в размере 200 манатов.

Применение штрафа предусмотрено и за непредоставление информации о выявлении признаков насилия в отношении ребенка.

За непредоставление информации о выявлении признаков насильственных действий в отношении ребенка родителями (лицами, их заменяющими), а также работниками образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, досуговых учреждений и пенитенциарных учреждений в соответствующие правоохранительные органы или местную комиссию по защите прав детей по территориальной принадлежности физические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 300 манатов, должностные лица - от 400 до 600 манатов.

За непринятие мер по предотвращению насилия в отношении детей, в том числе систематического давления и агрессивного поведения детей по отношению друг к другу в образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных учреждениях и пенитенциарных учреждениях, физические лица будут штрафоваться на сумму от 300 до 400 манатов, должностные лица - от 500 до 600 манатов.

Также в соответствии с новой статьей 388-3, предлагаемой к включению, лица, распространяющие в медиа, при массовом распространении - в интернет-ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях фото-, видео- или аудиоматериалы, заведомо созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, без четкой и легко заметной маркировки, указывающей на их создание с применением таких технологий (в том числе автоматически формируемой такими технологиями либо добавленной визуальной, звуковой или текстовой маркировки), будут штрафоваться на сумму от 80 до 150 манатов.

В статье 410 Кодекса об административных проступках предусматриваются существенные изменения. Основной целью изменений является совершенствование механизма ответственности за использование государственных средств, индивидуализация санкций и уточнение правового регулирования. Так, в круг субъектов, несущих ответственность за нарушение финансовых правил в хозяйственной деятельности, включаются юридические лица, принадлежащие государству. Если в настоящее время размер штрафа составляет от 400 до 8 тыс. манатов в зависимости от размера причиненного ущерба, то согласно проекту во всех случаях штраф будет устанавливаться в размере 100% средств, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения. В связи с этим статьи 410.2 и 410.3 подлежат отмене.

Еще одно изменение в КоАП предусматривает исключение занятия попрошайничеством из категории бродяжничества и введение в Кодекс отдельной статьи 523-1 "Занятие попрошайничеством".

Согласно статье, за занятие попрошайничеством будет выноситься предупреждение либо налагаться штраф в размере от 100 до 200 манатов, а при недостаточности этих мер с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя - применяться административный арест сроком до 10 суток.

За вовлечение несовершеннолетнего в попрошайничество предусмотрен штраф в размере от 200 до 500 манатов либо, при недостаточности этих мер, административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, согласно проекту, за осуществление деятельности частного судебного исполнителя лицом, не принявшим присягу и сведения о котором не внесены в Реестр частных судебных исполнителей, предусмотрен штраф в размере 1500 манатов. За незаконное ношение единой формы одежды и (или) знака частного судебного исполнителя будет наложен штраф в размере от 500 до 700 манатов с конфискацией предметов правонарушения.

Также за непредоставление частными исполнителями информации об изменениях в данных, содержащихся в Реестре, в течение 3 рабочих дней предусмотрен штраф в размере 500 манатов.

Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в последнем чтении.

