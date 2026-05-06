Известный ресторан в Баку закрыли из-за антисанитарии - ФОТО

В предприятии общественного питания «Dehli», расположенного в подвале здания по адресу улица Т. Алиярбейова, дом 9 в Сабаильском районе Баку, и принадлежащем ООО «Saeed And Co», была проведена внеплановая проверка.

Как сообщает Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, в ходе проверки выявлено, что заведение работало в антисанитарных условиях и не соблюдало принципы технологической последовательности.

Также установлено, что на кухне не проводились регулярная уборка и дезинфекция, оборудование также не проходило санитарную обработку. Кроме того, отсутствовало складское помещение для хранения сырья, а на кухне были нарушены целостность пола и потолка.

По факту выявленных нарушений в отношении руководства предприятия составлен административный протокол, а деятельность заведения приостановлена до устранения всех недостатков.