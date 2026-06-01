Глобальный энергетический ландшафт XXI века переживает фундаментальную трансформацию, и в авангарде этого процесса находится Азербайджан, сумевший превратить свои природные ресурсы в мощный инструмент международной дипломатии и устойчивого развития.

Главным символом этого триумфального пути является открывшаяся сегодня и ставшая уже традиционной Бакинская энергетическая неделя, выросшая из Каспийской нефтегазовой выставки, которая за 30 лет своего существования трансформировалась из региональной площадки в один из самых авторитетных мировых форумов. Тот факт, что официальные приветственные послания в адрес участников мероприятия направили лидеры ведущих мировых держав, включая президента США Дональда Трампа, руководителя Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, наглядно демонстрирует непререкаемый авторитет Баку как одного из стратегических центров принятия решений в сфере глобальной энергетической безопасности. Особое значение в этом контексте приобретает личная дипломатия и регулярный доверительный обмен письмами между главами государств, позволяющий оперативно реагировать на меняющиеся международные вызовы.

Выступая на официальном открытии форума, президент Ильхам Алиев выразил глубокую признательность своему американскому коллеге, подчеркнув, что прагматичный подход Вашингтона помог вернуть обсуждение глобальной энергетической повестки в конструктивное русло.

«Президент Трамп заслуживает благодарности за то, что вернул энергетическую ситуацию в нормальное русло. Как мы все знаем, на протяжении многих лет страны и компании, занимающиеся добычей нефти и газа, подвергались очернению и порой шантажировались, обвинялись в разрушении планеты. И при этом они без каких-либо оснований оказывались под давлением общественного мнения», — отметил азербайджанский лидер.

Он напомнил, что президент Трамп изменил эту тенденцию, и это было знаменательным событием, потому что некоторые крупные нефтяные компании даже поменяли свои названия, чтобы соответствовать так называемым современным трендам.

«Но реальность совершенно иная. Мир не может существовать без ископаемого топлива. Мы все стремимся к улучшению климата ради спасения планеты. Мы все хотим жить в более благоприятной окружающей среде. Но сегодня мы должны быть очень прагматичными и опираться на реализм, планируя наше будущее с учетом энергетической безопасности, а также инвестируя в возобновляемые источники энергии. Я думаю, что это путь, по которому нужно двигаться вперед! Поэтому я считаю, что то, что происходит сейчас на мировой энергетической арене, действительно было порождено очень мудрой и прагматичной политикой президента США», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Это заявление прозвучало как своевременный ответ на многолетние деструктивные кампании радикальных экологических движений, пытавшихся подвергнуть нефтегазовую индустрию незаслуженному очернению и стигматизации. Действительность и вправду состоит в том, что современная цивилизация на данном этапе своего развития пока еще физически не способна функционировать и поддерживать экономическую стабильность без использования ископаемых видов топлива. Вместо утопических призывов к немедленному отказу от традиционных ресурсов Баку предлагает миру концепцию здорового прагматизма, где обеспечение текущей энергетической безопасности органично сочетается со стратегическими инвестициями в возобновляемые источники энергии. Прагматичный подход, опирающийся исключительно на национальные интересы и суверенное право государств распоряжаться своими богатствами, является единственно верным ориентиром в эпоху глобальной турбулентности.

Опыт Азербайджана уникален тем, что страна не просто экспортирует сырье, а использует доходы от него как катализатор для глубокой модернизации всего государственного организма.

«Поэтому страны следует оценивать не по наличию или отсутствию нефти, а по тому, как они используют получаемые доходы. Как они инвестируют средства, накопленные от развития энергетики, в развитие страны, чтобы обеспечить лучшие условия жизни для своих граждан, как они инвестируют в вопросы зеленой повестки дня», — сказал президент Азербайджана.

Средства, вырученные от реализации масштабных нефтегазовых контрактов, планомерно направляются на развитие социальной инфраструктуры, качественное улучшение систем образования и здравоохранения, а также на масштабное армейское строительство, ставшее залогом восстановления территориальной целостности страны. Энергетическая стратегия, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1994 году с подписанием Контракта века, превратилась в успешную и признанную на международном уровне модель государственного управления. Чтобы осознать масштаб проделанной работы, необходимо обратиться к сравнительному анализу двух эпох, разделенных 30-ю годами.

В начале 1990-х годов Азербайджан находился на грани коллапса: пятая часть суверенной территории была оккупирована, в стране насчитывался один миллион беженцев и вынужденных переселенцев, уровень бедности превышал критические 50%, а сама республика парадоксальным образом была вынуждена импортировать электричество и природный газ. Современный Азербайджан представляет собой диаметрально противоположную картину, демонстрируя миру освобожденные земли, падение уровня бедности до рекордных 5%, минимальные показатели безработицы и финансовую стабильность, при которой государственный долг составляет всего 6% от валового внутреннего продукта, а золотовалютные резервы превышают внешние обязательства в 18 раз.

За эти три десятилетия страна прошла путь от реципиента иностранной помощи до мощного транснационального инвестора, чья государственная нефтяная компания SOCAR сегодня активно вкладывает капитал в проекты на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Этот исторический прорыв, увенчавшийся абсолютной победой в 44-дневной Отечественной войне, служит вдохновляющим примером для всех государств, сталкивающихся со схожими геополитическими и социальными кризисами, доказывая, что рациональное управление ресурсами открывает колоссальные преимущества для народа.

«Но давайте будем честны: если бы у нас не было средств на строительство армии, то, вероятно, сегодня наши земли все еще находились бы под оккупацией. Таким образом, развитие Азербайджана — будь то в социальной, экономической, военной сферах или во внешней политике — демонстрирует, что природные ресурсы при надлежащем использовании могут обеспечить значительные преимущества», — указал глава государства.

Внушительные экономические успехи Баку неразрывно связаны с непрерывным расширением его ресурсной базы и готовностью отвечать на растущие запросы международных партнеров. В рамках Бакинской энергетической недели особое внимание экспертного сообщества приковано к новому амбициозному проекту «Азери-Чираг-Гюнешли», направленному на добычу глубоководного газа, что позволит существенно нарастить объемы экспорта. Согласно подтвержденным аудиторским данным, существующих запасов голубого топлива в недрах Азербайджана гарантированно хватит для полного удовлетворения внутренних нужд и выполнения всех экспортных обязательств перед партнерами как минимум на ближайшее столетие.

Несмотря на столь колоссальный углеводородный потенциал, Баку демонстрирует поразительную дальновидность, выступая пионером «зеленого перехода» в регионе Каспийского моря. Уже к концу следующего года суммарная мощность генерирующих объектов солнечной и ветряной энергетики в стране достигнет 2 гигаватт, а к 2032 году этот показатель планируется довести до внушительных 8 гигаватт.

Комментируя эти амбициозные планы и подчеркивая важность международного сотрудничества в технологической сфере, Ильхам Алиев особо выделил значимость партнерства с ведущими мировыми компаниями, отметив: «В результате наших совместных усилий мы выведем на глобальные рынки потенциал возобновляемой энергии Каспийского моря». Этот курс на синергию традиционной и альтернативной энергетики позволяет Азербайджану не просто диверсифицировать собственную экономику, но и коренным образом трансформировать архитектуру европейской безопасности посредством таких мегапроектов, как Южный газовый коридор, включающий в себя магистрали TANAP и TAP. На сегодняшний день азербайджанский природный газ поставляется в 16 государств мира, и география поставок продолжает стремительно расширяться, превращая Баку в ключевой транзитный узел для государств восточного побережья Каспия.

Новым важнейшим элементом глобальной транспортно-энергетической карты призван стать Зангезурский коридор, который задуман как важнейшее стратегическое ответвление трансконтинентального маршрута Восток-Запад. В этом контексте трудно переоценить значение двустороннего документа, подписанного в Белом доме 8 августа, который зафиксировал международную поддержку реализации данного проекта и открыл новые горизонты для региональной интеграции.

«Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора Восток-Запад, безусловно, будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа прошлого года в Белом доме между президентом США, премьер-министром Армении и мной», — заявил Ильхам Алиев.

Успех Азербайджана на этом поприще обусловлен выверенной и прагматичной дипломатией, которая имеет первостепенное значение для государства, не имеющего прямого выхода к мировому океану. В условиях географической изоляции Баку сумел выстроить филигранную систему взаимоотношений со всеми непосредственными соседями и ключевыми региональными игроками, что позволило беспрепятственно доставлять энергоресурсы на удаленные рынки сбыта.

Глава государства отмечает, что нынешние достижения являются результатом долгосрочного и детально просчитанного планирования. Реализация этой многовекторной стратегии доказывает, что в современном мире геополитические ограничения могут быть успешно преодолены за счет гибкой внешней политики, безупречной международной репутации и жесткой приверженности выполнению взятых на себя коммерческих обязательств. Азербайджан продолжает демонстрировать, как суверенная воля лидера и консолидация общества вокруг национальных интересов способны превратить сравнительно небольшое государство в незаменимый элемент мировой экономической системы, гарантирующий стабильность и предсказуемость на десятилетия вперед.

Али Мамедов