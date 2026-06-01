Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с помощником госсекретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса

1 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с помощником государственного секретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калебом Орром.

Глава государства поблагодарил Калеба Орра за участие в церемонии официального открытия выставок, проходящих в рамках Бакинской энергетической недели, и Бакинского энергетического форума.

С удовлетворением подчеркнув, что Президент США Дональд Трамп направил послание этому мероприятию, Президент Ильхам Алиев отметил, что данный подход и партнерство очень высоко оцениваются, выразил в связи с этим признательность главе Американского государства.

Отметив, что в последнее время наши двусторонние отношения успешно развиваются, глава государства затронул значение подписанной между Азербайджаном и США Хартии о стратегическом партнерстве, а также создания на ее основе рабочих групп для развития сотрудничества в различных областях. Он подчеркнул, что состоится первое заседание азербайджано-американского экономического диалога. В этой связи было отмечено, что визит делегации во главе с Калебом Орром в нашу страну создал хорошую возможность для обсуждения перспектив сотрудничества.

Глава государства также затронул важность документов, подписанных в рамках Бакинской энергетической недели.

Калеб Орр передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио.

Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Дональду Трампу и Марко Рубио.

Гость подчеркнул, что направление Дональдом Трампом послания Бакинской энергетической неделе свидетельствует о том, насколько мероприятие важно для Соединенных Штатов Америки.

Калеб Орр также отметил, что это мероприятие демонстрирует лидерскую роль Президента Ильхама Алиева в проведении дискуссий о состоянии энергетических рынков.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Бакинская энергетическая неделя является успешной платформой для проведения обмена мнениями по глобальным энергетическим вопросам, а также для обсуждения перспектив сотрудничества между ведущими мировыми энергетическими компаниями, государственными структурами, инвесторами и специалистами отрасли.

На встрече было отмечено, что в результате усилий глав государств двух стран азербайджано-американские отношения вступили в новый этап развития.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.