Цены на нефть начали расти после сообщений о приостановке Ираном переговоров с США

Мировые цены на нефть усилили рост до 5% на фоне сообщений о приостановке Ираном обмена сообщениями с США.

Как передают зарубежные СМИ, это следует из данных торгов.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent повысилась на 5% относительно предыдущего закрытия — до $95,68 за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 5,36%, до $92,07.

По данным агентства Tasnim, Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане.