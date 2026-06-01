Убита вдова шехида. Задержан её свёкор - ФОТО

В Баку мужчина убил свою невестку.

Убийство произошло сегодня в жилом комплексе «Şuşa şəhərciyi» в посёлке Рамана Сабунчинского района Баку, передает АПА,

Житель посёлка, 60-летний Адыгёзал Мамедов (1966 года рождения), нанёс ножевые ранения своей невестке Гюлюзар Мамедовой (1995 года рождения), от которых она скончалась.

Адыгёзель Мамедов задержан.

Как сообщает Qafqazinfo, по предварительной информации, подозреваемый является отцом погибшего в 44-дневной Второй Карабахской войне шехида Сахавета Мамедова, а убитая женщина — вдовой шехида.