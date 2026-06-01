Глава делегации Европарламента в Euronest: «Выстраивание ровных и мудрых отношений с Азербайджаном - необходимо» - ЭКСКЛЮЗИВ

Эксклюзивное интервью 1news.az с главой делегации Европарламента в Euronest: о роли Азербайджана в энергобезопасности Европы, мирном процессе с Арменией, обвинениях в адрес Европарламента и будущем отношений Баку и Брюсселя.

На фоне беспрецедентного кризиса в отношениях между Азербайджаном и Европарламентом в Брюсселе все чаще звучат призывы к пересмотру подходов к Южному Кавказу. Ранее ряд депутатов Европарламента открыто признали, что именно действия европейских институтов стали одной из причин резкого ухудшения диалога с Баку, предупредив о рисках для энергетической безопасности Европы и ее влияния в стратегически важном регионе.

Какую роль сегодня играет Азербайджан для Европы? Есть ли шанс предотвратить окончательный разрыв между Баку и Euronest? Об этом в эксклюзивном интервью 1news.az рассказал глава делегации Европарламента в Euronest, депутат Европарламента Сергей Лагодинский.

Как вы оцениваете роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы и в реализации потенциала Среднего коридора?

Мы видим, насколько важна роль стран региона. Я не любитель использовать понятие коридора. Геостратегическая роль стран Кавказа важна сама по себе. Выстраивание ровных и мудрых отношений в том числе и с Азербайджаном - необходимо потому, что Азербайджан сам позиционировал себя как важный актер, как страна ведущая не только энергетическую, но и военно-политическую стратегию, делающую его важным партнером. Мирный процесс с Арменией дал этому тренду новый импульс. У нас остаются вопросы по правам человека и демократии в стране. Но у нас много партнеров с подобными проблемами. Несмотря на критику, диалог всегда нужен и возможен.

Как в Евросоюзе оценивают динамику мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, и какую роль может сыграть ЕС в реализации мирного соглашения после его подписания, в частности в экономической, инвестиционной и транспортной сферах?

Мы полностью поддерживаем мирный процесс. Это могло бы трансформировать регион в радикально новом плане. Открыть новые перспективы стабильности и развития для всех, включая Турцию. Наша роль в инвестициях, инновациях и в предоставлении региональных и глобальных программ и платформ, которые дали бы региону новые нюконтинентальные импульсы.

В Азербайджане указывают на предвзятость заявлений некоторых европейских институтов. Как вы считаете, оказывает ли это влияние на мирный процесс?

Я не разделяю разговоров о предвзятости Европарламента. Предвзятость может быть у человека. Она может быть и у органа, который жестко управляется сверху. Европарламент ни то ни другое. Он плюралистичен и демократичен. Решения принимаются на основе предпочтений политических сил и преференций их избирателей. Это невозможно направлять или исправлять. Единственный путь - увеличение роли диалога с парламентариями. Не его заморозка.

Недавно ряд депутатов Европарламента признали, что к нынешнему кризису в отношениях с Азербайджаном привела необъективность ЕП. Согласны ли вы с такой оценкой?

Мне не известна эта позиция. По поводу необъективности - см. выше

Каким вы видите будущее отношений Баку и Брюсселя?

Азербайджан по статутам Евронеста остается его членом еще год. Мне бы хотелось начать реальный и эффективный диалог с нашими азербайджанскими партнерами о том, как предотвратить надвигающийся выход. Мне кажется, возможности для этого есть. Европарламент будет играть важную роль в будущих решениях и оценках наших двусторонних отношений. Было бы важно работать над нормализацией диалога с нашим парламентом.