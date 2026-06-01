В Баку мастер обокрал дом, в котором делал ремонт

В Бинагадинском районе столицы при невыясненных обстоятельствах из одного из домов были украдены 6000 долларов США наличными.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении этого преступления 51-летний Г.Искендеров. В ходе расследования выяснилось, что задержанный некоторое время работал мастером (ремонтником) в обворованном им доме, передает 1news.az.

В результате других оперативных мероприятий, проведенных на территории района, сотрудники полиции задержали 48-летнего Р.Гусейнова и 21-летнего А.Аббасли, подозреваемых в краже алкогольных напитков, табачных изделий и других товаров из двух маркетов.

По данным фактам проводится расследование.