В Армении задержали еще 8 человек по делу о предвыборных взятках

Антикоррупционный комитет задержал 8 человек после обысков в предвыборных штабах "Сильной Армении" в районе Ачапняк Еревана. Эту информацию Sputnik Армения подтвердили в структуре.

По версии следствия, они причастны к даче или получению предвыборных взяток.

Другой информации на данный момент не сообщается.

Ранее сотрудники Комитета задержали 7 человек после обысков в офисах партии "Процветающая Армения" в Абовяне и Артике.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них примут участие 16 партий и 2 блока. Это блоки "Армения" и "Сильная Армения", а также партии "Гражданский договор", "Процветающая Армения", "Меритократическая Армения", "Против всех", "Демократическая консолидация", "Крылья Единства", "Просвещенная Армения", "Национально-демократический полюс", Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, "Новая сила", "Республика", Реформистская партия, "Демократия, закон, порядок", "Национальное возрождение и пробуждение нации Кочари", "Союз защитников демократии ради Республики".