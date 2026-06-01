Парвиз Шахбазов: Растущая геополитическая напряженность и зеленый переход заново формируют глобальную энергетическую панораму

Сегодня опора на один единственный источник, маршрут или рынок больше не является устойчивой стратегией. Растущая геополитическая напряженность, колебания на энергетических рынках, перебои в цепочках поставок, ускорение электрификации и зеленый переход существенно меняют глобальную энергетическую панораму.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на I встрече министров энергетики государств-членов D-8.

По его словам, в этом новом геополитическом контексте диверсификация энергетической политики, выход на новые рынки и формирование новых партнерств важны для укрепления стратегической устойчивости государств.

«Развивая региональные энергетические коридоры от нефти и газа до электроэнергии и зеленой энергии, Азербайджан последовательно реализует сбалансированный подход между энергетической безопасностью и энергетическим переходом. В то же время, страна превращается в стратегический межконтинентальный энергетический и транзитный узел. Посредством таких стратегических газовых коридоров, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP и TAP, Азербайджан на протяжении долгого времени играет важную роль в региональной и европейской энергетической безопасности, и сейчас еще больше расширяет эту роль за счет зеленых энергетических коридоров между Южным Кавказом, Центральной Азией, Турцией и Европой», - добавил министр.