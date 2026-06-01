Азербайджанские борцы завоевали две медали на этапе Мировой серии
Представители Азербайджана завоевали две медали на втором этапе Мировой серии по пляжной борьбе, который состоялся в хорватском Порече.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в весовой категории до 80 кг на пьедестал почета поднялись сразу два азербайджанских спортсмена. Сахиб Дадашов стал серебряным призером соревнований, а Вюсал Алиев завоевал бронзовую медаль.
В других весовых категориях Ислам Ильясов (+90 кг) занял четвертое место, Ашраф Аширов (90 кг) стал пятым, а Рубаил Ибрагимли (70 кг) финишировал девятым.
Отмечается, что на турнире в качестве судьи работал арбитр международной категории Сади Гулиев.
201