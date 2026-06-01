Азербайджан и Федеративные Штаты Микронезии установили дипломатические отношения - фото

Сегодня в Нью-Йорке постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединённых Наций Тофиг Мусаев и постоянный представитель Федеративных Штатов Микронезии при ООН Джим Липве подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Азербайджана при ООН.

В Совместном коммюнике отмечается намерение Азербайджанской Республики и Федеративных Штатов Микронезии содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между своими странами и народами.

В документе также подчёркивается, что правительства обоих государств при установлении дипломатических отношений руководствуются положениями Устава ООН и общепризнанными нормами и принципами международного права, в частности принципами суверенитета и территориальной целостности государств, а также невмешательства во внутренние дела друг друга.

Кроме того, отмечается, что постоянные представители направили письмо Генеральному секретарю ООН с просьбой распространить Совместное коммюнике в качестве официального документа Организации Объединённых Наций.