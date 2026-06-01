«Если не начать лечение вовремя, жизнь ребенка окажется под угрозой»: Гази просит о помощи для спасения сына

В редакцию 1news.az обратился Джалил Аскеров. У его 5-летнего сына Гидаята Аскерова диагностировано онкологическое заболевание - C71.4 (злокачественное новообразование затылочной доли головного мозга).

«Я проживаю в селе Гейдарабад Саатлинского района. В марте 2025 года в связи с возникшими проблемами со здоровьем у моего 5-летнего сына, Аскерова Гидаята, я привез его в Баку на обследование. По назначению врачей сыну провели МРТ, в результате чего в головном мозге была обнаружена опухоль. 15 апреля 2025 года Гидаяту провели операцию на мозге», - вспоминает отец.

По его словам, после операции биоматериал был отправлен на гистологическое исследование в Бакинский патцентр (Бакинский центр патологии). К огромному сожалению, результаты оказались плохими - опухоли присвоили 4-ю степень злокачественности. С тех пор Гидаят получает лучевую и химиотерапию.

«Спустя некоторое время из-за финансовых трудностей я не смог продолжать лечение сына. 12 марта 2026 года Гидаяту сделали очередное МРТ, которое, увы, показало появление новых опухолей в головном и спинном мозге. На сегодняшний день врачи назначили нам курс из 8 протоколов лечения. Сын уже прошел 2 курса, осталось пройти еще 6», - рассказывает Д.Аскеров.

Как отметил Джалил Аскеров, в настоящее время они находятся в крайне тяжелом материальном положении: «Я работаю охранником, моя зарплата составляет 414 манатов, также я получаю 80 манатов как гази. Все, что у меня было, я уже продал и потратил на лечение Гидаята. Мы очень нуждаемся в вашей помощи. Если лечение не будет начато своевременно, жизнь Гидаята окажется под серьезной угрозой».

Как рассказал папа Гидаята, для прохождения необходимого лечения требуется финансовая помощь: каждые 42 дня необходимо проходить 6 химиотерапий по 600 манатов каждая. Кроме того, для МРТ в этом месяце нужно 220 манатов. В общей сложности требуется 3820 манатов.

«К сожалению, из-за ограниченных возможностей мы не можем самостоятельно покрыть расходы на лечение ребенка, которое требует значительных средств. Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям и ко всем, кто имеет возможность помочь: поддержите моего малыша на пути к выздоровлению», - говорит отец мальчика.

Номер отца для связи: +994 51 511 10 44

Номер банковской карты: Kapital Bank 4169 7388 2095 1014

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!