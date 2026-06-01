Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 2 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако к вечеру возможен кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Со второй половины дня северо-западный ветер, периодически усиливающийся, к вечеру постепенно ослабнет.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем 19-23° тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако начиная с северных и западных районов утром местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем 13-18°, местами до 20-25° тепла.