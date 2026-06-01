Авария на коллекторе в Ахмедлы: затоплены улицы и дворы - ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку, в поселке Ахмедлы, по адресу: улица Тофика Гаджибабаева, 86, зафиксирована серьезная авария на канализационном коллекторе.

Как сообщили жители в жалобе, поступившей на горячую линию Baku TV, в результате прорыва линии сточные воды затапливают улицы и дворы, создавая опасную для жизни ситуацию.

По словам жильцов, четыре частных дома находятся под прямым риском разрушения, а в фундаментах некоторых построек уже наблюдаются проседания. Кроме того, из-за невыносимого зловония в округе трудно дышать, а канализационные воды уже подступили к самым входам в жилые дома.

Местные жители утверждают, что неоднократно обращались в профильные структуры, однако проблема так и не была решена.

В связи с этим в Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что авария произошла из-за нагрузки, созданной постройками, возведенными прямо над коллектором. Наличие жилого дома над коммуникационной сетью делает вмешательство и проведение восстановительных работ на линии в данный момент невозможным.

В ведомстве подчеркнули, что ведение любых строительных работ над водопроводными трубами, коллекторами, магистральными и распределительными линиями, а также в их охранных зонах противоречит законодательству. Также было отмечено, что Бакинское управление водоканала («Bakı Sukanal») уже проверило данный участок, и для проведения соответствующих работ направлено обращение в надлежащие инстанции по подчиненности.