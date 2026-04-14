Автор учебников по вождению признался, что сам нарушает ПДД

Профессор Азиз Талыбов, чьи книги в Азербайджане читают тысячи людей при подготовке к получению водительского удостоверения, признался, что и сам нарушает правила дорожного движения.

А. Талыбов отметил в интервью «ASAN Radio», что, несмотря на отличное знание правил, иногда и он сам допускает нарушения: «Около одного-двух месяцев назад меня оштрафовали на 40 манатов за нарушение требований дорожной разметки».

А. Талыбов подчеркивает, что трудно найти водителя, который никогда не нарушает правила: «Я являюсь автором двух книг, используемых в Азербайджане для подготовки водителей. Не просто знаю правила дорожного движения наизусть, но и понимаю их философию. Однако иногда водители, в том числе и я, допускают нарушения».

Профессор добавляет, что полностью уверен в своих теоретических знаниях, отмечая, что в любое время получит на экзамене по сдаче на права 100% результат.