Арестован отец, пытавшийся выдать замуж несовершеннолетнюю дочь

Мужчина, пытавшийся принудительно выдать замуж свою несовершеннолетнюю дочь, арестован в административном порядке.

Как сообщил Qafqazinfo руководитель отдела по связям с общественностью Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу, в ходе расследования, начатого на основании обращения, поступившего в Комиссию по защите прав детей при Исполнительной власти города Шеки, было установлено, что жительница Шекинского района, не достигшая 16 лет, была обручена по инициативе родителя.

Информация по данному вопросу была незамедлительно передана в Шекинский городской-районный отдел полиции. Сотрудниками полиции в отношении родителя был составлен протокол на основании статьи 189-1 Кодекса об административных проступках, и материалы были направлены на рассмотрение в Шекинский районный суд.

В ходе судебного разбирательства с участием представителей соответствующих органов и других процессуальных лиц делу была дана правовая оценка. В результате родитель был признан виновным по указанной статье и приговорён к административному аресту сроком на один месяц.