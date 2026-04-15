Президент Венгрии поручил Мадьяру сформировать новое правительство

Президент Венгрии Тамаш Шуйок поручил лидеру партии «Тиса» Петеру Мадьяру сформировать новое правительство.

Глава государства намерен также назначить на 6-7 мая первое заседание парламента нового созыва, на котором Мадьяр будет избран премьер-министром.

«Президент республики сообщил мне, что как лидер партии, получившей наибольшее количество голосов [на выборах], я буду избран премьер-министром на первом заседании парламента нового созыва и мне будет предоставлен мандат на формирование правительства», - сказал Мадьяр в беседе с журналистами после встречи с Шуйоком. Он уточнил, что заседание парламента может состояться 6-7 мая, а правительство будет сформировано и приступит к своим обязанностям к середине мая.

На встрече с президентом лидер «Тисы» подтвердил, что предлагает ему уйти в отставку, поскольку он является ставленником нынешнего премьер-министра Виктора Орбана и его партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», которым избиратели выразили недоверие на выборах 12 апреля. В противном случае «Тиса», получившая в парламенте конституционное большинство, внесет в основной закон поправки, которые позволят досрочно прекратить полномочия главы государства. По словам Мадьяра, Шуйок ответил, что «рассмотрит эти аргументы».

Тем не менее лидер «Тисы» утверждал, что встреча между ними прошла спокойно и Шуйок показал ему свою столичную резиденцию - дворец Шандора, с балкона которого открывается красивый вид на Дунай. Туда приглашены также на консультации лидеры двух других партий, прошедших в венгерский парламент, - Орбан и председатель праворадикальной партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи.

