«Я дал ему пострелять»: Отец стрелка, убившего 9 человек в школе в Турции, дал показания в суде

Бывший полицейский Угур Мерсинли - отец 14-летнего Исы Араса Мерсинли, расстрелявшего людей 15 апреля в школе в Кахраманмараше, дал показания в суде.

«Мой сын играл в интерактивные игры, а когда я заходил в его комнату, все закрывал. Примерно за месяц до этого он спросил меня, когда я дам ему пострелять, так как его друзья стреляли из оружия. В понедельник я вместе с сыном пошел на полигон полиции и дал ему сделать несколько выстрелов», - сказал Угур Мерсинли, который был вчера задержан и решением суда арестован.

Пять единиц оружия и боеприпасы, использованные подростком при стрельбе в школе, принадлежали его отцу: «У меня есть 7 единиц оружия с разрешением на ношение. Также есть два охотничьих ружья, оформленные на меня в соответствии с законодательством. Мой сын Иса Арас взял с собой на место происшествия 5 из принадлежащих мне единиц оружия».

По его словам, незаряженное оружие и магазины с патронами хранились в разных, запертых ящиках: «Иса Арас узнал, как их открывать, однако я не помню, чтобы открывал их при нем».

Угур Мерсинли сообщил, что Иса Арас активно пользовался интернетом: «Он был очень умным, говорил по-английски как на родном языке. У него были типичные подростковые проблемы, связанные со стрессом и экзаменами».

По его словам, сын около двух месяцев посещал психолога: «Он сказал, что у сына могут быть проблемы с социальной адаптацией, за ним нужно наблюдать, и что в будущем может понадобиться психиатрическое лечение. Последний раз он ходил к психологу три недели назад, но в последнее время стал избегать посещений».

«Мой сын пользовался компьютером и телефоном на английском, а я языка не знаю, поэтому не мог понять, чем он занимается. Я часто видел, что он играет в военные игры, но не знал, в какие именно. Когда спрашивал, что он делает, он отмахивался - отвечал что-то вроде «да ладно», и не давал внятного ответа», - сказал Угур Мерсинли.

Источник: Haberler