«Я дал ему пострелять»: Отец стрелка, убившего 9 человек в школе в Турции, дал показания в суде

First News Media15:12 - Сегодня
Бывший полицейский Угур Мерсинли - отец 14-летнего Исы Араса Мерсинли, расстрелявшего людей 15 апреля в школе в Кахраманмараше, дал показания в суде.

«Мой сын играл в интерактивные игры, а когда я заходил в его комнату, все закрывал. Примерно за месяц до этого он спросил меня, когда я дам ему пострелять, так как его друзья стреляли из оружия. В понедельник я вместе с сыном пошел на полигон полиции и дал ему сделать несколько выстрелов», - сказал Угур Мерсинли, который был вчера задержан и решением суда арестован.

Пять единиц оружия и боеприпасы, использованные подростком при стрельбе в школе, принадлежали его отцу: «У меня есть 7 единиц оружия с разрешением на ношение. Также есть два охотничьих ружья, оформленные на меня в соответствии с законодательством. Мой сын Иса Арас взял с собой на место происшествия 5 из принадлежащих мне единиц оружия».

По его словам, незаряженное оружие и магазины с патронами хранились в разных, запертых ящиках: «Иса Арас узнал, как их открывать, однако я не помню, чтобы открывал их при нем».

Угур Мерсинли сообщил, что Иса Арас активно пользовался интернетом: «Он был очень умным, говорил по-английски как на родном языке. У него были типичные подростковые проблемы, связанные со стрессом и экзаменами».

По его словам, сын около двух месяцев посещал психолога: «Он сказал, что у сына могут быть проблемы с социальной адаптацией, за ним нужно наблюдать, и что в будущем может понадобиться психиатрическое лечение. Последний раз он ходил к психологу три недели назад, но в последнее время стал избегать посещений».

«Мой сын пользовался компьютером и телефоном на английском, а я языка не знаю, поэтому не мог понять, чем он занимается. Я часто видел, что он играет в военные игры, но не знал, в какие именно. Когда спрашивал, что он делает, он отмахивался - отвечал что-то вроде «да ладно», и не давал внятного ответа», - сказал Угур Мерсинли. 

Источник: Haberler

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО

Экономика

В ГТК прокомментировали новость об армянском «экспорте» в Азербайджан - ...

Экономика

Азербайджан и РФ подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству - ...

Общество

В АЖД объяснили повреждение дороги в бакинском тоннеле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В мире

Словакия блокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ из-за «Дружбы»

Ливан обозначил условие для прямых переговоров с Израилем

Не брать в плен: в Иране обещают ликвидировать всех агрессоров при наземной операции США

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Белый дом назвал Джорджа Клуни «военным преступником»

Трамп объявил, что США будут сами блокировать Ормузский пролив

Стрелявший в турецкой школе — сын полицейского и учительницы - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Италия приостановит автоматическое продление договора об оборонном сотрудничестве с Израилем

«Это из банка»: как в Азербайджане людей оставляют без денег за один звонок

Сегодня, 16:50

Словакия блокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ из-за «Дружбы»

Сегодня, 16:42

Оверчук: Круизное судоходство на Каспии имеет хорошие перспективы

Сегодня, 16:37

В ГТК прокомментировали новость об армянском «экспорте» в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Ален Симонян в Стамбуле «на ногах» пообщался с Сахибой Гафаровой

Сегодня, 16:10

Оверчук: Коридор «Север-Юг» имеет стратегическое значение для Евразии

Сегодня, 16:07

Форум ADF-2026 соберет более 500 высокопоставленных гостей из 150 стран

Сегодня, 16:04

Азербайджан и Россия подписали дорожную карту по e-CMR

Сегодня, 16:02

Азербайджан и РФ подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству - ФОТО

Сегодня, 16:00

Ливан обозначил условие для прямых переговоров с Израилем

Сегодня, 15:55

В АЖД объяснили повреждение дороги в бакинском тоннеле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:52

В Азербайджане за 3 месяца не признаны дипломы 255 выпускников иностранных вузов

Сегодня, 15:50

Звезда «Голоса» Эльмира Караханова: о детстве в Худате, семье и пути к опере - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:47

Не брать в плен: в Иране обещают ликвидировать всех агрессоров при наземной операции США

Сегодня, 15:40

Хикмет Бабаоглу награжден орденом «Шохрет»

Сегодня, 15:33

Официальные лица Азербайджана и России прибыли в Зангилан - ФОТО

Сегодня, 15:15

«Я дал ему пострелять»: Отец стрелка, убившего 9 человек в школе в Турции, дал показания в суде

Сегодня, 15:12

Сахиба Гафарова: отношения Азербайджана и России всегда будут самыми дружественными

Сегодня, 15:05

В Армении запретили иностранные ТВ-программы с «признаками вмешательства»

Сегодня, 15:02

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО

Сегодня, 14:55
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифамиСегодня, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22