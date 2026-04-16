В ГТК прокомментировали новость об армянском «экспорте» в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана прокомментировал информацию об «импорте» из Армении.

По сообщению ГТК, в марте текущего года из Нидерландов были импортированы розы на сумму $960.

«Согласно пункту 3.3 «Правил публикации таможенной статистики внешней торговли», поскольку при импорте страной-партнером считается страна происхождения товара, данные розы нашли свое отражение в таможенной статистике внешней торговли как товары, импортированные из Армении», - указали в комитете.

10:20

Азербайджан в марте текущего года впервые импортировал из Армении товары на сумму $960.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Кроме того, в I квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Армению продукцию на сумму $5 млн 757 тыс. Из этой суммы $1 млн 537 тыс. пришлось на март.

Доходы от экспорта в Армению составляют 0,1% от общих экспортных доходов Азербайджана.