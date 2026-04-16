В Армении запретили иностранные ТВ-программы с «признаками вмешательства»

Парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил поправки в закон «Об аудиовизуальных СМИ», вводящие запрет на трансляцию в общественном телевещании иностранных программ с «признаками вмешательства» во внутренние дела страны.

«Проектом регулирующему государственному органу будут даны полномочия установить показатели призыва к войне, а также вмешательства во внутренние дела Армении. Согласно принятым поправкам и изменениям, будут установлены случаи запрета [трансляции] аудиовизуальных программ, будет запрещена передача материалов, вмешивающихся во внутренние дела», - заявил на заседании комиссии министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

3 февраля в ходе обсуждения данного проекта на заседании Постоянной комиссии парламента по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Айрапетян отметил, что вмешательством во внутренние дела Армении могут считаться сделанные в эфире заявления, которые нацелены на то, чтобы прямо или опосредованно воздействовать на внутренние процессы, в том числе на формирование структуры власти или проведение выборов и референдумов. Также, по мнению Айрапетяна, под регулирование могут попасть не независимые СМИ, которые были созданы, финансируются или редактируются со стороны иностранного государства или связанной с ним организации. Аналитические программы, основанные на фактах и при этом не содержащие оценочных суждений, по мнению министра, могут не подпадать под действие поправок в закон.

Ранее власти Армении уже высказывались в пользу сокращения вещания российского ТВ в республике, критикуя транслируемые аналитические программы. В апреле 2024 года премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что, если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, их вещание запретят. 1 июля 2025 года спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что необходимо обсудить вопрос прекращения трансляции российских телеканалов в стране.

В Армении через общественное телевещание ретранслируются российские телеканалы.

Источник: ТАСС