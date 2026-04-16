Азербайджан и РФ подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству - ФОТО

Азербайджан и Россия подписали ряд двусторонних документов по итогам 24-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Зангилане.

Как сообщает Report, документы подписали вице-премьеры Азербайджана Шахин Мустафаев и России Алексей Оверчук.

Подписанные соглашения направлены на расширение торгово-экономического взаимодействия между странами, стимулирование взаимных инвестиций и реализацию совместных проектов в различных сферах.