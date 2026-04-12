Трамп пригрозил Китаю

Президент США Дональд Трамп высказал угрозу в адрес Китая на случай, если Пекин решит поставить оружие в Иран.

Соответствующее высказывание политик сделал в разговоре с журналистами у Белого дома.

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы», — заявил американский лидер.

Также на пресс-конференции Трамп сказал, что его не волнует, удастся ли Вашингтону и Тегерану заключить соглашение по итогам переговоров в Исламабаде. По его словам, США и так победили в войне. Он пообещал открыть Ормузский пролив, хотя американцы якобы не пользуются им.

«Потому что в мире много других стран, которые им пользуются, но либо боятся, либо слабы, либо скупы», — добавил Трамп.

11 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники опубликовал материал, в котором утверждалось, что, по данным американской разведки, Китай готовится в течение нескольких недель поставить Ирану переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) MANPADS. С этим оружием иранские военные смогли бы эффективнее сбивать низколетящие американские самолеты.

При этом вещатель напомнил, что сбитый в начале апреля американский истребитель F-15, по словам Трампа, был поражен «ручной переносной ракетой с тепловым наведением». Представители Тегерана указали, что использовали «новую систему противовоздушной обороны» (ПВО), не уточнив, какую именно. CNN допустил, что иранские войска могли применить именно китайскую ЗРК.

Также источники канала утверждают, будто Китай вопреки санкциями продолжает продавать Ирану технологии двойного назначения, которые используются для производства оружия. В то же время собеседник CNN заявил, что Пекин не видит стратегической выгоды от прямого вступления в конфликт Ирана и США, коим бы являлась поставка оружия.

Представитель посольства Китая в разговоре с CNN опроверг информацию о подготовке к передаче MANPADS. Он подчеркнул, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта .

