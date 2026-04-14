Против жены премьера Испании выдвинуты обвинения в коррупции

Супруге премьер-министра Испании Педро Санчеса — Бегонье Гомес — после двух лет расследования были предъявлены обвинения в коррупции, передает агентство AFP поздним вечером в понедельник, 13 апреля.

Как уточняется в обнародованном в этот день судебном документе, 55-летнюю Гомес обвиняют в злоупотреблении влиянием, коррупции в бизнесе, присвоении средств и растрате.

Расследование в отношении нее началось в апреле 2024 года по инициативе судьи Хуана Карлоса Пейнадо.

В чем обвиняют жену премьера Испании

В центре внимания следователей при этом находился личный проект Бегоньи Гомес — кафедра в мадридском Университете "Комплутенсе" под названием "Конкурентоспособная социальная трансформация". По мнению экспертов, в подобной кафедре с непонятным для многих названием не было никакой необходимости, и на ректорат вуза было оказано давление для ее открытия.

После начала следствия кафедра была закрыта "как не имеющая ни научного, ни практического смысла". В октябре 2024 года расследование было расширено в связи с иском против жены премьера, поданным крайне правой организацией Hazte Oír по подозрению в незаконном присвоении ею программного обеспечения мадридского Университета "Комплутенсе".

Еще одно предполагаемое нарушение Гомес — незаконное использование в качестве помощницы по личным бизнес-проектам чиновницы Кристины Альварес, которая получала зарплату от государства.

Премьер Испании Санчес и его супруга Гомес обвинения отрицают

Как Бегонья Гомес, так и ее супруг Педро Санчес отрицают выдвинутые обвинения. Санчес при этом называет расследование в отношении своей жены частью кампании правой оппозиции, которая, по его мнению, стремится дестабилизировать его правительство.

"Из-за случаев коррупции в его ближайшем окружении премьер-социалист подвержен давлению, в связи с этим оппозиция требует его отставки", — напоминает агентство AFP.

Источник: DW